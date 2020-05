Bundesliga, prosegue la 29ª giornata: il Bayern a caccia dell’allungo decisivo

Grazie alla vittoria sul campo del Borussia Dortmund nel turno infrasettimanale, il Bayern Monaco ha ipotecato la vittoria del campionato, con gli uomini di Flick che guidano la Bundesliga con 7 punti di vantaggio. E oggi, il match contro il Fortuna Dusseldorf valido per la 29esima giornata di campionato, può rappresentare per il Bayern la giusta occasione per l’allungo decisivo verso il titolo. Il fischio d’inizio della gara è in programma domani alle ore 18.30, di seguito il programma completo di questo turno di Bundesliga:

VENERDI’ 29 MAGGIO

20.30 Friburgo-Bayern Leverkusen 0-1 (Havertz)

SABATO 30 MAGGIO

15.30 Wolfsburg-Eintrach Francoforte

15.30 Hertha Berlin-Augsburg

15.30 Mainz-Hoffenheim

15.30 Schalke 04-Werder Brema

18.30 Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf

DOMENICA 31 MAGGIO

15.30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

18.00 Paderborn-Borussia Dortmund

LUNEDI’ 1° GIUGNO

20.30 Colonia-Lipsia

CLASSIFICA:

1. Bayern Monaco 64

2. Borussia Dortmund 57

3. Bayer Leverkusen 56

4. RB Lipsia 55

5. Borussia Monchengladbach 53

6. Wolfsburg 42

7. Hoffenheim 39

8. Friburgo 38

9. Schalke 37

10. Hertha Berlino 35

11. Colonia 34

12. Augusta 31

13. Union Berlino 31

14. Eintracht Francoforte* 29

15. Magonza 28

16. Fortuna Dusseldorf 27

17. Werder Brema* 22

18. Paderborn 19

* una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Champions League