Bundesliga: problema di distanziamento in panchina, il Lipsia si fa prestare una scaletta dall’aeroporto

Torna finalmente il calcio giocato dopo lo stop a causa del Coronavirus e riparte la Bundesliga. Intanto, il Lipsia, ha avuto dei problemi per quanto riguarda il distanziamento sociale e ha dovuto ricorrere a un espediente a seguito dei tre metri di dislivello tra campo e tribuna. Il club ha trovato un accordo con l’eroporto per utilizzare le loro scalette, quelle solitamente utilizzate per consentire ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta dell’aereo.