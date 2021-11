Bundesliga, primo ko in trasferta per il Bayern: l’Augsburg vince 2-1

Inizia con una enorme sorpresa il 12esimo turno di Bundesliga 2021-22, l’Augsburg batte il Bayern Monaco 2-1 tra le mura amiche. Si tratta della prima sconfitta esterna dei bavaresi in stagione, l’altro ko era arrivato in casa contro l’Eintracht Francoforte.

Succede tutto nel primo tempo, Pedersen al 23′ e Hahn al 35′, poi Lewandowski al 38′ accorcia le distanze, ma non basta.

Da notare il fatto curioso che l’Augsburg aveva segnato 9 reti in 11 partite stagionali, ed è riuscito a segnarne ben due al Bayern Monaco.

La squadra di Nagelsmann è ancora in vetta alla classifica con 28 punti, il Dortmund dista 4 lunghezze e domani battendo lo Stoccarda può avvicinarsi.

Foto: Twitter Bayern Monaco