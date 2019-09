Bundesliga: poker Borussia Dortmund, bene Werder e Mainz. Vincono i prossimi rivali della Roma

In attesa di assistere al big match di questa sera tra Lipsia e Bayern Monaco, il Borussia Dortmund ha fatto il suo battendo con un larghissimo 4-0 il Bayer Leverkusen e salendo a 9 punti in classifica dopo quattro giornate. La sblocca nel primo tempo Paco Alcacer, poi nella ripresa una doppietta di Reus e Guerreiro completano il poker. Prende tre punti anche il Borussia Monchengladbach, avversario della Roma nel girone di Europa League, che col gol di Plea espugna il campo del Colonia. Vittoria esterna anche del Werder Brema contro l’Union Berlino, il Mainz batte l’Herta Berlino per 2-1. Stesso punteggio con il quale si deve inginocchiare invece l’Eintracht Francoforte, che cede il passo all’Augsburg.

Augsburg 2-1 Eintracht Francoforte

Colonia 0-1 Borussia Monchengladbach

Borussia Dortmund 4-0 Bayer Leverkusen

Mainz 2-1 Hertha Berlino

Union Berlino 1-2 Werder Brema

Foto: twitter Borussia Dortmund