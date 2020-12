Bundesliga, pari pirotecnico tra Bayern Monaco e Lipsia: all’Allianz Arena finisce 3-3

Bayern Monaco-Lipsia si è conclusa in parità. La sfida tra prima e seconda della Bundesliga ha regalato spettacolo: sei reti e tante emozioni. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Nkunku in contropiede, ma il Bayern ha ristabilito la parità con il giovane Musiala. Pochi minuti dopo Muller ha portato avanti i bavaresi, ma soltanto 120 secondi dopo l’ex Roma Justin Kluivert ha siglato il gol del 2-2. Nella ripresa il Lipsia è tornato in vantaggio con Forsberg, ma al 75′ un altro gol di Muller fissava il risultato sul 3-3. Il Bayern resta primo a quota 23, seguito dal Lipsia a 21 punti.

Foto: Twitter Bayern Monaco