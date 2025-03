Bundesliga, ok il Borussia Dortmund, Lipsia ko

Concluse le gare delle 15.30 in Bundesliga. Su 5 partite, ben 5 vittorie esterne. Ottimo successo del Borussia Dortmund in casa del St. Pauli, ko interno per il Lipsia contro il Magonza.

Questi i risultati:

Heidenheim – Borussia Monchengladbach 0-3

St.Pauli – Borussia Dortmund 0-2

Lipsia – Magonza 1-2

Werder Brema – Wolfsburg 1-2

Bochum – Hoffenheim 0-1

Foto: logo Bundesliga