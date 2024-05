Bundesliga: l’Union Berlino, avanti 2-0, perde 3-2 a Colonia. E ora rischia la retrocessione. Tre pareggi nelle altre gare

Pomeriggio da segno x in Bundesliga, con il pareggio, tutti con il risultato di 1-1, uscito in 3 delle 4 gare del pomeriggio. Unico successo, è stato quello clamoroso del Colonia, sotto 2-0 in casa, contro l’Union Berlino, capace di rimontare e vincere nel finale, facendo davvero tremare ora la squadra della capitale, in piena zona retrocessione. Il Colonia infatti con questi 3 punti, rivede la chance salvezza, salendo a 27, portandosi a -3 proprio dall’Union Berlino, quart’ultima. In mezzo c’è il Magonza a 29 che vincendo domani potrebbe scavalcare propro l’Union.

Questi i risultati:

Colonia-Unon Berlino 3-2

Friburgo-Heihendeim 1-1

Monchengladbach – Eintracht 1-1

Lipsia-Werder Brema 1-1

Foto: twitter Bundesliga