Bundesliga: Lipsia al comando, bene Bayer Leverkusen e Friburgo

Concluse le gare del pomeriggio in Bundesliga. Il Lipsia batte il Mainz in trasferta e, in attesa del Bayern Monaco, si stacca in vetta alla classifica. Vola anche il Friburgo: anche Grifo in gol nel 3-1 all’Augsburg ed è secondo. Bene anche il Bayer Leverkusen.

Questi i risultati:

Friburgo – Augsburg 3-1

Hoffenheim – Bochum 3-1

Bayer Leverkusen – Eintracht 2-1

Mainz – Lipsia 0-2

Borussia Monchengladbach – Heidenheim 3-2

Foto: logo Bundesliga