In Bundesliga l’Hoffenheim piega lo Schalke 04 per 2-0. I padroni di casa si sono imposti grazie alle reti di Kramaric a venti minuti dal termine e Bebou all’85’. L’Hoffenheim sale a quota 11 in undicesima posizione, la formazione di Gelsenkirchen resta al settimo posto con 14 punti.

Foto: Hoffenheim Twitter