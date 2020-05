Bundesliga: le formazioni ufficiali di Bayern-Eintracht

Ecco le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Eintracht Francoforte, in campo alle 18,30 in una gara valida per il ventisettesimo turno di Bundesliga:

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Perisic. All. Hansi Flick

Eitnracht Francoforte (4-2-3-1): Kostic; N’Dicka, Hinteregger, Ilsanker, A. Touré; Rode, Fernandes; Kostic, Gacinovic, Da Costa; A. Silva. All Adolf Hutter