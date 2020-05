Bundesliga, la Federcalcio conferma: “Nessuna gara venerdì 15 maggio. La stagione finirà il 27-28 giugno”

Ora è ufficiale: la Bundesliga 2019/2020 ripartirà sabato 16 maggio. A confermare l’indiscrezione lanciata dalla Bild, infatti, è stata direttamente confermata dall’ad della Federcalcio tedesca, Christian Seifert, in una conferenza stampa in streaming sul sito della Bundesliga: “Il rischio di infezione per i giocatori è estremamente basso e non è più alto rispetto ad altri settori. Nessuna gara il venerdì 15 [poiché, tecnicamente, la data rientra nella prima metà del mese, ndr]. Il termine della stagione è fissato per il 27/28 giugno.” Ha poi aggiunto: “Se abbiamo posto un limite al numero di infezioni per fermarci? Dico che statisticamente non è molto probabile che il calcio professionistico possa essere responsabile di una possibile seconda ondata di infezioni, poiché ‘il gruppo di persone è abbastanza gestibile.”

Nel mentre, è stato diramato anche il calendario della prima giornata:

16 maggio

15:30

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Herta Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

18:30

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

17 maggio

15:30

Colonia-Mainz

18:00

Union Berlino-Bayern Monaco

18 maggio

20:30

Werder Brema-Bayer Leverkusen