Bundesliga: in campo Werder e Eintracht per il recupero della 24esima giornata

Questa sera alle 20.30, torna in campo la Bundesliga. Infatti, al Weserstadion, il Werder Brema ospita l’Eintracht Francoforte per una sfida valida come recupero della 24esima giornata del campionato tedesco.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 67; Borussia Dortmund 60; Lipsia 58; Bayer Leverkusen, Monchengladbach 56; Wolfsburg, Hoffenheim 42; Friburgo, Hertha Berlino 38; Schalke 37; Colonia 34; Eintracht Francoforte* 32; Augusta 31; Union Berlino 31; Magonza 28; Fortuna Dusseldorf 27; Werder Brema* 25; Paderborn 19.

*una partita in meno