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Bundesliga, il Wolfsburg retrocede. Perso lo spareggio, viene promosso il Paderborn

25/05/2026 | 23:44:57

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La Bundesliga perde uno storico club come il Wolfsburg. La compagine verde retrocede dopo lo spareggio con il Paderbon, club di seconda divisione. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata, il ritorno ha regalato emozioni e colpi di scena. A festeggiare è stato il Paderborn, capace di imporsi 2-1 ai tempi supplementari dopo una rimonta favorita anche dalla superiorità numerica. Dopo quasi 30 anni retrocede la compagine della Wolkswagen.
Foto: logo Wolfsburg