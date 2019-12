Bundesliga, il Lipsia sogna con Werner: “Vogliamo conquistare il titolo, non possiamo rilassarci”

Il Lipsia è secondo in classifica in Bundesliga, a solo un punto di distanza dalla capolista Gladbach, e Timo Werner, centravanti e principale trascinatore dei tedeschi, ha esternato tutta la sua voglia di diventare campione di Germania: “Ora siamo lassù, siamo nel gruppo di testa. Non vogliamo e non possiamo affatto rilassarci, vogliamo essere campioni tedeschi e conquistare il titolo. Ce lo meriteremmo per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Il nostro obiettivo è essere tra le migliori squadre di Germania”.