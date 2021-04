Bundesliga, il Lipsia frena in casa con l’Hoffenheim (0-0). Il Bayern sorride e prepara l’allungo decisivo

Anticipo della 29a giornata di Bundesliga alla Red Bull Arena di Lipsia, gli uomini di Nagelsmann affrontano l’Hoffenheim. Tanto possesso palla e ben 17 tiri per i padroni di casa ma soltanto tre nello specchio della porta, beffa finale con gol annullato al 93′ a Poulsen per un tocco col braccio.

Ora il Bayern Monaco è a quattro lunghezze e domani sul campo del Wolfsburg in caso di vittoria si potrebbe parlare di allungo decisivo, con eventuale +7 a cinque gare dal termine.

Foto: Journalism Zoom