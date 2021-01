Bundesliga, il Lipsia batte lo Stoccarda ed è primo in attesa del Bayern Monaco

Un gol di Dani Olmo ha regalato il successo al Lipsia sul campo dello Stoccarda. La squadra di Nagelsmann è momentaneamente prima in attesa della gara di domani del Bayern Monaco, che ospiterà il Mainz. Nel primo tempo il Lipsia ha fallito un calcio di rigore con Forsberg, ma al 22′ della ripresa lo spagnolo ex Dinamo Zagabria Dani Olmo, appostato sul secondo palo, mette in rete un cross (deviato) dalla sinistra del connazionale Angeliño per il definitivo 1-0.

Foto: Twitter Lipsia