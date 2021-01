Bundesliga, il Dortmund dei soliti Sancho e Haaland (doppietta) stende il Lipsia

Vittoria pesante per il Borussia Dortmund che, trascinato dai soliti Sancho e Haaland, stende per 3-1 il Lipsia nel big match di giornata in Bundesliga. Il primo tempo finisce a reti bianche ma nella ripresa la gara si accende, è Sancho a sbloccarla, poi Haaland sale in cattedra e chiude il match con una doppietta. Nel finale Sorloth segna il gol bandiera per il Lipsia.

Il Bayern, sconfitto clamorosamente ieri dal Moenchengladbach in rimonta, ringrazia e rimane in vetta da solo a 33, segue il Lipsia a 31, terzo il Leverkusen a 29 e si avvicina il Dortmund, 28 i punti del club giallonero dopo il successo odierno.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund