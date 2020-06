Bundesliga: il Bayern vince allo scadere, ma la festa è rimandata

Il Bayern Monaco vince 2-1 all’ultimo respiro all’Allianz Arena contro il Borussia Moenchengladbach. A decidere la sfida un gol di Leon Goretzka, che si inserisce in area di rigore sfruttando al meglio un cross di Pavard. Nel primo tempo, parte meglio il Borussia, con Hofmann che va a segno ma si vede annullare una rete per posizione irregolare. Tuttavia, sono i bavaresi a passare in avanti, con Joshua Zirkzee che sfrutta una clamorosa papera di Sommer. Nel finale del primo tempo, il pareggio degli ospiti con un autogol di Benjamin Pavard.

VENERDI’ 12 GIUGNO

Ore 20.30 Hoffenheim-RB Lipsia 0-2 (Dani Olmo 2)

SABATO 13 GIUGNO

Ore 15.30 Colonia-Union Berlino 1-2 (Cordoba – Firedrich, Gentner)

Ore 15.30 Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 0-1 (Haaland)

Ore 15.30 Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-4 (Piatek – Dost, A. Silva 2, N’Dicka)

Ore 15.30 Paderborn-Werder Brema 1-5 (Sabiri – Klaassen 2, Osako, Eggstein)

Ore 15.30 Wolfsburg-Friburgo 2-2 (Weghorst 2 – Holer, Sallai)

Ore 18.30 Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 2-1 (autorete Pavard – Zirkzee, Goretzka)

DOMENICA 14 GIUGNO

Ore 15.30 Magonza-Augusta

Ore 18.30 Schalke 04-Bayer Leverkusen

CLASSIFICA

Bayer Monaco 73; Borussia Dortmund 66; Lipsia 62; Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen 56; Wolfsburg 46; Hoffenheim 43; Friburgo 42; Hertha Berlino, Eintracht Francoforte, Schalke 04 38; Colonia, Union Berlino 35; Augusta 32; Magonza 31; Dusseldorf 28; Werder Brema 25; Paderborn 20.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Bayern Munchen