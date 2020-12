Bundesliga, il Bayern soffre e pareggia con l’Union Berlino grazie a Lewandowski

Stop inatteso per il Bayern Monaco in Bundesliga. La squadra di Flick non è andata oltre il pari nel match giocato oggi sul campo dell’Union Berlino.

Promel nel primo tempo ha sbloccato la gara per la squadra di casa, mentre nella ripresa il solito Lewandowski ha siglato l’1-1 finale.

Bayern che rimane primo in classifica a quota 24, ma deve condividere la vetta col Lipsia. L’Union Berlino è sesto con 17 punti.

Foto: Twitter ufficiale Champions League