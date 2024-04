Bundesliga, il Bayern si fa rimontare dall’Heidenheim: 3-2. Il Leverkusen vince e si porta a una vittoria dal titolo

Si sono appena concluse le cinque partite cominciate alle 15:30 e valevoli per la ventottesima giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco si fa ribaltare dagli avversari sul campo dell’Heidenheim e perde 3-2. Un risultato che avvicina sempre di più il Bayer Leverkusen al titolo che ha vinto di misura a Berlino con l’Union grazie a un rigore di Wirtz e si porta a +16 in vetta alla classifica. Con sei partite ancora da giocare e 18 punti a disposizione, basterà vincere la prossima alle Aspirine per laurearsi campioni di Germania.

Colonia-Bochum 2-1

Friburgo-Lipsia 1-4

Heidenheim-Bayern Monaco 3-2

Mainz-Darmstadt 4-0

Union Berlino-Bayer Leverkusen 0-1

Foto: Instagram Bayer Leverkusen