Bundesliga: il Bayern fatica ma si prende la vetta, tris di Leverkusen e Mönchengladbach

Solo vittorie esterne nelle cinque partite disputate finora nel pomeriggio di Bundesliga. Il Bayern Monaco suda i tre punti sul campo del Paderborn fanalino di coda ma alla fine vince 3-2 grazie alle reti di Gnabry Coutinho e Lewandowski. I bavaresi ritrovano oltretutto la testa della classifica e per questo ringraziano lo Schalke, che espugna Lipsia per 3-1. Il Mainz perde in casa contro il Wolfsburg, mentre calano il tris entrambe le rivali europee di Juve e Roma: 3-0 del Bayer Leverkusen all’Augsburg, 3-0 del Borussia Mönchengladbach all’Hoffenheim. Questi tutti i risultati:

Augsburg-Bayer Leverkusen 0-3 (aut. Niederlechner, Vollanz, Havertz)

Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 0-3 (Plea, Thuram, Neuhaus)

Mainz-Wolfsburg 0-1 (Tisserand)

Paderborn-Bayern Monaco 2-3 (Proger, Collins – Gnabry, Coutinho, Lewandowski)

RB Lipsia-Schalke 1-3 (Forsberg – Sane, Harit, Matondo)

Foto: twitter Bundesliga