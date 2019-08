Bundesliga: il Bayern è senza freni, pari Leverkusen

Nel pomeriggio odierno si sono disputate ben cinque partite valide per la terza giornata di Bundesliga. Senza freni il Bayern Monaco, che ne rifila addirittura un 6-1 al Mainz. In gol, tra gli altri, anche l’ex interista Perisic. Vince 3-0 lo Schalke contro l’Herta Berlino, mentre è pareggio a reti bianche tra il Bayer Leverkusen, avversario della Juventus in Champions, e l’Hoffenheim. Finisce 1-1 tra Wolfsburg e Paderborn, vince invece per 2-1 il Colonia sul campo del Friburgo.

Foto: twitter Bayern Monaco