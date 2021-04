Bundesliga, il Bayern batte il Wolfsburg e sfrutta il passo falso del Lipsia: ora è a più 7

Si sono concluse le sfide di Bundesliga delle 15.30, valide per la 29a giornata: poker del Friburgo contro lo Schalke 04, sempre più ultimo in classifica. Stesso risultato per il Borussia Moenchengladbach contro l’Eintracht Francoforte.

Il Bayern Monaco ha vinto per 3-2 sul campo del Wolfsburg, sfruttando al meglio il pari del Lipsia di ieri sera, ora l’undici di Flick è a più 7 su quello di Nagelsmann a cinque gare dal termine.

Augusta-Arminia Bielefeld 0-0

Friburgo-Shalke 4-0

Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-0

Union Berlino-Stoccarda 2-1

Wolfsburg-Bayern Monaco 2-3

Foto: sito Bayern