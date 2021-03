Bundesliga, il Bayern allunga in attesa del Lipsia: 3-1 sul campo del Werder Brema

Si sono concluse da pochi minuti le gare del pomeriggio valide per la 25a giornata di Bundesliga. Non si ferma il Bayern Monaco: gli uomini di Flick si sono imposti per 3-1 sul campo del Werder Brema. Pokerissimo del Wolfsburg allo Schalke, 5-0, vincono anche Union Berlino contro il Colonia e Mainz contro il Friburgo.

I bavaresi sono a +5 sul Lipsia, ma la squadra di Nagelsmann giocherà domani.

Werder Brema-Bayern Monaco 1-3 (22′ Goretzka, 35′ Gnabry, 67′ Lewandowski, 86′ Fullkrug)

Mainz-Friburgo 1-0 (84′ Quaison)

Union Berlino-Colonia 2-1 (45+2′ Duda, 48′ Kruse, 67′ Trimmel)

Wolfsburg-Schalke 5-0 (32′ aut. Mustafi, 51′ Weghorst, 58′ Baku, 64′ Brekalo, 79′ Philipp)

Foto: sito UEFA