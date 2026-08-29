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Bundesliga, il Bayer Leverkusen cade a sorpresa: vittorie per Lipsia e Colonia, pari spettacolare a Berlino

29/08/2026 | 18:45:28

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La prima giornata di Bundesliga regala subito sorprese e gol.

Il Lipsia supera 3-0 il Borussia Mönchengladbach e conquista tre punti importanti. Successo anche per il Colonia, che batte 3-2 l’Hoffenheim al termine di una gara combattuta.

Finisce invece 3-3 la sfida tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte, con entrambe le squadre protagoniste di una partita ricca di emozioni.

Pari senza reti tra Mainz e Paderborn, mentre arriva la sorpresa di giornata: l’Elversberg batte 3-2 il Bayer Leverkusen, conquistando una vittoria prestigiosa.

I risultati:

  • Lipsia 3-0 Borussia Mönchengladbach
  • Mainz 0-0 Paderborn
  • Union Berlino 3-3 Eintracht Francoforte
  • Colonia 3-2 Hoffenheim
  • Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen

Foto: logo Bundesliga