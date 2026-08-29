Bundesliga, il Bayer Leverkusen cade a sorpresa: vittorie per Lipsia e Colonia, pari spettacolare a Berlino
29/08/2026 | 18:45:28
La prima giornata di Bundesliga regala subito sorprese e gol.
Il Lipsia supera 3-0 il Borussia Mönchengladbach e conquista tre punti importanti. Successo anche per il Colonia, che batte 3-2 l’Hoffenheim al termine di una gara combattuta.
Finisce invece 3-3 la sfida tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte, con entrambe le squadre protagoniste di una partita ricca di emozioni.
Pari senza reti tra Mainz e Paderborn, mentre arriva la sorpresa di giornata: l’Elversberg batte 3-2 il Bayer Leverkusen, conquistando una vittoria prestigiosa.
I risultati:
- Lipsia 3-0 Borussia Mönchengladbach
- Mainz 0-0 Paderborn
- Union Berlino 3-3 Eintracht Francoforte
- Colonia 3-2 Hoffenheim
- Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen
Foto: logo Bundesliga