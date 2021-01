Bundesliga, i risultati del pomeriggio: pareggio per il Dortmund. Vince solo il Werder

Sono terminati gli incontri del pomeriggio di Bundesliga. Solo il Werder BRema porta a casa i 3 punti, grazie al 2-0 sull’Augsburg firmato Gebre Selassie e Agu. Solo pareggi per le altre quattro sfide del pomeriggio. Il Borussia Dortmund non va oltre l’1-1 in casa contro il Mainz: ci pensa Meunier a ristabilire la parità dopo il vantaggio di Oztunali. Reus sbaglia anche il rigore del possibile 2-1. Pareggio ricco di gol quello tra Wolfburg e Lipsia, con i padroni di casa che ribaltano il vantaggio iniziale di Mukiele, ma si fanno riprendere al 54′ da Orban.

I risultati:

Werder Brema-Augusta 2-0

Colonia-Herta Berlin 0-0

B. Dortmund-Magonza 1-1

Hoffenheim-Bielefeld 0-0

Wolfsburg-Lipsia 2-2

Foto: twitter officiale