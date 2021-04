Bundesliga, frenata Bayern: con l’Union è solo 1-1. Poker del Lipsia che torna a -5

Si sono concluse le quattro gare di Bundesliga in programma alle 15.30: stop del Bayern Monaco, reduce dalla sfida di Champions League di questa settimana contro il PSG: è solo 1-1 in casa contro l’Union Berlin, a segno Musiala per i bavaresi.

Poker di Eintracht e Lipsia rispettivamente contro Wolfsburg e Werder Brema, 2-2 tra Herta Berlino e Borussia Monchengladbach. Con questo successo la squadra di Nagelsmann torna a -5 dal Bayern a sei giornate dal termine.

Foto: Twitter Bayern Monaco