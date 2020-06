Bundesliga, finale rovente fra Augusta e Colonia: finisce 1-1

Si è chiusa con il posticipo fra Augusta e Colonia la trentesima giornata di Bundesliga. Un buon punto per entrambe le squadra in ottica salvezza. Nella prima frazione, i padroni di casa falliscono un calcio di rigore con Niederlechner e, all’85 vanno sotto grazie ad un gol di Modeste. Tuttavia, il Colonia non può gioire: all’88, Max mette nuovamente il risultato in parità, per l’1-1 finale.

VENERDI’ 5 GIUGNO

Ore 20.30 Friburgo-Borussia Monchengladbach 1-0 (Petersen)

SABATO 6 GIUGNO

Ore 15.30 Dusseldorf-Hoffenheim 2-2 (Hennings 2 – Dabbur, Zuber)

Ore 15.30 Eintracht Francoforte-Magonza 0-2 (Diakhate, Kunde Malong)

Ore 15.30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (Alario, Wirtz – Coman, Goretzka, Gnabry, Lewandowski)

Ore 15.30 RB Lipsia-Paderborn 1-1 (Schick – Strohdiek)

Ore 18.30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0 (Emre Can)

DOMENICA 7 GIUGNO

Ore 13.30 Werder Brema-Wolfsburg 0-1 (Weghost)

Ore 15.30 Union Berlino-Schalke 04 1-1 (Andrich – Kenny)

Ore 18.30 Augusta-Colonia 1-1 (Max – Modeste)

CLASSIFICA

Bayer Monaco 70; Borussia Dortmund 63; Lipsia 59; Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen 56; Wolfsburg 45; Hoffenheim 43; Friburgo 41; Hertha Berlino, Schalke 04 38; Eintracht Francoforte, Colonia 35; Augusta, Union Berlino 32; Magonza 31; Dusseldorf 28; Werder Brema 25; Paderborn 20.

Foto: Bwin