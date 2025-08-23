Bundesliga, esordio amaro per ten Hag a Leverkusen. Male anche lo Stoccarda, ok l’Eintracht
23/08/2025 | 17:58:36
Concluse le gare della prima giornata di Bundesliga delle ore 15.30. Esordio pessimo per ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen, battuto 2-1 in casa dall’Hoffenheim. Perde anche lo Stoccarda, bene l’Eintracht che vince 4-1 con il Werder Brema.
Questi i risultati:
Eintracht Francoforte-Werder Brema 4-1
Bayer Leverkusen-Hoffenheim 1-2
Friburgo-Augsburg 1-3
Union Berlino-Stoccarda 2-1
Heidenheim-Wolfsburg 1-3
Foto: logo Bundesliga
