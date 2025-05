Bundesliga, Eintracht e Dortmund in Champions, Lipsia fuori dall’Europa. Retrocede l’Heideheim

17/05/2025 | 18:00:51

Si è chiusa la Bundesliga 2024-25. Alcuni verdetti erano già stati emessi come il titolo conquistato dal Bayern Monaco, il secondo posto del Bayer Leverkusen e le retrocessioni dirette di Holstein Kiel e Bochum. Per il resto, gli altri traguardi in ballo sono stati decisi negli ultimi 90 minuti. Sono Eintracht e Dortmund ad accompagnare Bayern e Leverkusen in Champions League. La compagine di Francoforte ha la meglio per 1-3 nello scontro diretto contro il Friburgo, che deve ‘accontentarsi’ dell’Europa League. Netto 3-0, invece, del Borussia ai danni del Kiel. In Conference League va invece il Mainz, grazie al 2-2 contro la formazione di Xabi Alonso (al passo d’addio). Restano invece fuori dall’Europa Lipsia, Werder Brema e Stoccarda. Per quanto riguarda la permanenza in Budesliga, era da stabile solo quale squadra sarebbe andata allo spareggio contro la terza della seconda divisione tedesca. Tale squadra sarà l’Heidenheim, che ha perso in casa per 1-4 contro il Werder Brema. Si salva sul filo di lana l’Hoffenheim, nonostante lo 0-4 di oggi contro il Bayern.

Foto: Logo Bundesliga