Bundesliga, è Bellingham il miglior giocatore del campionato

Trionfo amaro per Jude Bellingham, nei suoi ultimi giorni da giocatore del Borussia Dortmund. Dopo il triste epilogo della stagione e la sconfitta nella corsa al titolo all’ultima giornata, il centrocampista inglese viene premiato come miglior giocatore della Bundesliga. Le sue precarie condizioni fisiche non gli hanno permesso di scendere in campo nell’ultima, e decisiva, partita della stagione. Senza il suo miglior elemento in campo, il Borussia non è riuscito a mantenere il primato in classifica. A Bellingham la magra consolazione del premio individuale, ottenuto a seguito di una stagione da 8 gol in 31 presenze e tante prestazioni sopra la media. La carriera del giovane centrocampista è al momento della svolta, la sua prossima destinazione potrebbe essere il Real Madrid.

Foto: Instagram Bellingham