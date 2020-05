Bundesliga: Dortmund-Bayern, le formazioni ufficiali. Haaland sfida Lewandowski

Tutto pronto per Borussia Dortmund-Bayern Monaco, la sfida valida per la 28esima giornata della Bundesliga e che può mettere una parola definitiva sulla corsa al titolo. La squadra di Flick, prima in classifica, può mettere una seria ipoteca sul titolo andando a +7 (in caso di vittoria), mentre gli uomini di Favre possono riaprire riaprire i giochi portandosi a -1 dalla vetta. Fischio d’inizio in programma alle ore 18:30, andiamo di seguito le formazioni ufficiali del big match:

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Dortmund (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Hazard; Haaland. All. Favre

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Foto: Twitter ufficiale Bundesliga