Bundesliga: Dortmund a valanga! Vincono anche Leverkusen e Wolfsburg

Dopo il pareggio del Bayern Monaco nella gara di ieri contro l’Herta Berlino, il campionato tedesco torna di scena con altre cinque gare. Approfittano subito del passo falso dei campioni in carica i rivali gialloneri del Borussia Dortmund, che dilagano per 5-1 in casa contro l’Augsburg. Le reti, che hanno ribaltato il momentaneo svantaggio sonostate firmate da Paco Alcacer (2), Sancho, Reus e Brandt. Vince 3-2 il Bayer Leverkusen contro il Paderborn, per 2-1 il Wolfsburg contro il Colonia. Bene anche il Dusseldorf, che espugna per 3-1 il campo del Werder Brema, e il Friburgo, che batte 3-0 il Mainz.

Foto: twitter Borussia Dortmund