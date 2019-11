Bundesliga: crolla il Borussia, il Bayern cala il poker nel Klassiker. Doppietta di Lewandowski

Si è concluso il Klassiker e il Bayern Monaco, rinvigorito dopo il divorzio con Niko Kovac, cala il poker al Borussia Dortmund. Apre le marcature Lewandowski al 17′, in avvio di ripresa segna Gnabry, poi va a segno ancora Lewandowski e nel finale c’è spazio anche per l’autogol di Hummels. I bavaresi sorpassano il BVB, fermo in quinta posizione con 19 punti, e sale a quota 21, al secondo posto e a meno uno dalla vetta.

Foto: Bundesliga Twitter