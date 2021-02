Bundesliga, cinquine di Bayer e Stoccarda. Vince anche il Dortmund

Sono terminate le sfide del pomeriggio di Bundesliga. Dopo il passo falso contro l’Eintracht nel turno precedente, il Bayern Monaco tonra prepotentemente rifilandone 5 al malcapitato Colonia. Apre Choupo-Moting ma i bavaresi dilagano con le doppiette di Lewandowski e Gnabry. Ne rifila 5 anche lo Stoccarda allo Schalke 04. Vittorie agevoli anche per Wolfsburg e Borussia Dormund. La notizia in casa giallonera è la giornata senza gol per Haaland.

Ecco tutti i risultati:

Bayern Monaco-Colonia 5-1

Dortmund-Bielefeld 3-0

Stoccarda-Schalke 5-1

Wolfsburg-Herta Berlino 2-0

Lipsia-Monchengladbach ore 18.30

Foto: Twitter Bundesliga