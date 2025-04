Bundesliga, Bayern Monaco campione se…

Il Bayern Monaco potrebbe laurearsi Campione già oggi. A quattro giornate dalla fine, la squadra allenata da Vincent Kompany possiede otto punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen secondo. Questo vuol dire che con dodici punti ancora a disposizione, il Bayern Monaco potrebbe laurearsi Campione della Bundesliga in caso di vittoria contro l’FSV Mainz e di sconfitta della squadra di Xabi Alonso contro l’Augsburg. La formazione di Harry Kane e compagni potrebbe festeggiare anche nel caso in cui la rivale dovesse pareggiare in casa contro l’Augsburg, casistica ovviamente unita alla vittoria dei bavaresi. Se dovessero vincere sia Bayern che Bayer, il tutto sarebbe rimandato alla terzultima giornata di campionato. A quel punto basterebbe anche solo un pareggio al Bayern Monaco per festeggiare il trentaquattresimo titolo della Bundesliga della propria storia, che arriverebbe dopo lo stop dell’anno scorso, in cui aveva trionfato proprio la rivale Leverkusen.

Foto: Instagram Bayern