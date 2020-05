Bundesliga: Bayern-Fortuna Dusseldorf, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf, match valido per la 29esima giornata di Bundesliga e che per la squadra di Flick può rappresentare l’occasione giusta per piazzare l’allungo decisivo in chiave titolo. Fischio d’inizio alle ore 18,30, di seguito le scelte dei due allenatori.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Lucas Hernandez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Fortuna Dusseldorf (4-4-2): Kastenmeier; Zimmermann, Hoffmann, Zanka, Giesselmann; Thommy, Morales, Bodzek, Stoger; Skrzybski, Karaman.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco