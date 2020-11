Bundesliga, Bayern e Lipsia non si fermano. Inaspettato ko interno per il Dortmund

In Germania procede il passo del Bayern Monaco e del Lipsia, i bavaresi hanno vinto per 3-1 in rimonta sul campo dello Stoccarda. Il Lipsia ha superato per 2-1 il Bielefeld in casa, sorprendente la sconfitta interna del Borussia Dortmund per mano del Colonia, 1-2 il risultato amaro alla squadra di Favre.

Ecco i risultati delle 15.30 del nono turno di Bundesliga:

Augsburg-Friburgo 1-1

Dortmund-Colonia 1-2

Lipsia-Bielefeld 2-1

Stoccarda-Bayern 1-3

Union Berlino-Francoforte 3-3

Foto: Twitter Ufficiale Bayern Monaco