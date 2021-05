Bundesliga: Bayern campione di Germania per la nona volta di fila, decisiva la sconfitta del Lipsia sul campo del Dortmund

Il Bayern Monaco festeggia la sua nona vittoria di fila in Bundesliga del titolo come campione di Germania. I tedeschi festeggiano prima di scendere in campo alle 18:30 contro il Borussia Moenchengladbach. Decisiva la sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund per 3-2 che rende superfluo il risultato del Bayern stesso.