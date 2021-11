Bundesliga 2: rinviata Sandhausen-St. Pauli per 18 casi di positività al Covid-19

La Federcalcio tedesca ha annunciato che la sfida di Bundesliga 2 tra Sandhausen e St. Pauli in programma per domenica è stata rinviata a data da destinarsi. A motivare il rinvio sono i 18 casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra del Sandhausen: “Il Sandhausen non ha il numero minimo di giocatori richiesto secondo le regole della DFL”, recita un comunicato diffuso oggi.

Foto: Twitter Bundesliga