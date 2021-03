Bulgaria-Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviata la sfida contro l’Irlanda del Nord, vinta per 2-0 dagli Azzurri, l’Italia di Roberto Mancini è attesa domenica sera dalla seconda sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar a Sofia contro la Bulgaria.

Il CT ha annunciato qualche cambio nella formazione, a partire dalla difesa, dove Acerbi prenderà il posto di Chiellini al centro al fianco di Bonucci e con Spinazzola che sostituirà Emerson. Barella riprenderà il suo posto di titolare con uno tra Locatelli e Sensi nel ruolo di regista, in avanti Chiesa dovrebbe prendere il posto di Berardi (quattro gol in cinque presenze, tre centri nelle ultime tre e una media di un gol ogni 66′) e Belotti che farà staffetta con Immobile.

In casa bulgara, dovrebbe essere confermato il 3-4-2-1 visto nel ko con la Svizzera. I dubbi di formazione per il CT Petrov riguardano la fase offensiva: Georgi Jomov e Kiril Despodov, di proprietà del Cagliari, dovrebbero assistere Dimitar Iliev come punta centrale.

Queste le probabili formazioni:

BULGARIA (3-4-2-1): P. Iliev; Dimov, Zanev, Bozhikov; Popov, Kostadinov, Chochev, Cicinho; Despodov, Yomov; D. Iliev.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Foto: Vivo Azzurro