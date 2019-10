Bulgaria-Inghilterra, cori razzisti contro Sterling: gara interrotta due volte

Brutto episodio di razzismo durante Bulgaria-Inghilterra. Nel corso del primo tempo della gara in corso di svolgimento a Sofia, ci sono stati diversi episodi di ululati nei confronti della formazione dei Southgate, in particolare verso Sterling. Gara interrotta due volte e speaker che ha annunciato il rischio di una sospensione in via definitiva. Nell’intervallo, il capitano bulgaro Popov è andato a colloquio coi propri tifosi, chiedendo di smettere con i canti razzisti.

Foto: Mundo Deportivo