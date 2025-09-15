Buksa: “Zielinski mi ha parlato bene dell’Udinese, è il club giusto in questa fase di carriera. Le prime settimane sono state dure”

Adam Buksa si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore dell’Udinese: “Le prime due settimane sono state difficili perché mi sono dovuto adattare subito, pretendo chiaramente di più da me stesso, ma in queste due gare il risultato è stato buono e siamo già in una buona posizione. La Serie A è un campionato difficile per gli attaccanti, ci sono tanti duelli con difensori forti. Abbiamo la fortuna di avere attaccanti forti in squadra e l’inizio è stato buono, c’è però ancora molto in futuro che possiamo fare. io sono flessibile, non ho ancora avuto modo di giocare in coppia con Davis, è un grande numero 9. Ieri ho giocato con Zaniolo che è arrivato da poco e non abbiamo avuto tempo di allenarci insieme, sono positivo per come sono andate le cose ieri con il Pisa, quando giochi con altri attaccanti bisogna muoversi molto. Nel mondo tutti conoscono l’Udinese, ci sono stati tanti giocatori polacchi che sono passati qui. Ho parlato con Zielinski in nazionale e mi ha detto tante belle cose, mi ha confermato che mi trovo nel posto giusto per la mia carriera. Conosco il mister da molto tempo, abbiamo lavorato insieme in Polonia per circa due anni. Lì è iniziata la mia carriera sotto la sua guida. Lui è un motivo importante per cui sono qui ed è quello che ha fatto bene alla mia carriera”.

FOTO: Sito Udinese