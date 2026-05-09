Buksa e Gueye, l’Udinese passa 2-0 a Cagliari. Cori razzisti contro Davis
09/05/2026 | 17:03:51
L‘Udinese vince 2-0 a Cagliari. Il vantaggio friulano arriva al 57’. La sblocca Buksa sotto porta sulla fiammata di Kamara, innescato da Solet. Al 95′ arriva il raddoppio di Gueye, dopo una tristissima pagina di cori razzisti contro Davis che era stato ammonito. Tolto il giallo a Davis che aveva preso il braccio dell’arbitro per segnalare cori razzisti. Momenti di tensione in campo nel finale, ma vincono i friulani.
foto x udinese