Buksa: “Atta mi ricorda Bellingham. Ha grandi qualità. Può diventare tra i migliori al mondo”

16/11/2025 | 11:20:30

L’ attaccante dell’Udinese, Adam Buksa, dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato dei compagni Zaniolo e Atta.

Queste le sue parole: “Nicolò è un giocatore molto forte. Aveva bisogno di un club che gli garantisse continuità e l’Udinese gliel’ha data. Sta ripagando il club con gol e prestazioni. È di carattere e ho un buon rapporto con lui. Runjaic sa guidare questo tipo di giocatori”.

Su Atta: “Mi ricorda Bellingham. È intelligente e di grandi qualità: riesce a liberarsi di due-tre avversari con facilità. Deve migliorare l’ultimo passaggio, ma se lo farà potrà diventare tra i migliori al mondo. Corre oltre 12 km a partita, è ovunque e ha tecnica” Buksa ha raccontato anche il suo approccio all’Udinese: “Non avevo mai visto un club così professionale. I servizi per i giocatori sono al top, non manca nulla. Runjaic è stato determinante nel mio trasferimento. Gli allenamenti sono intensi e difficili”.

Foto: sito Udinese