BUKSA, A SUON DI GOL A STELLE E STRISCE

Nel calcio oltre oceano, negli Stati Uniti, c’è un calciatore che in questi giorni si è messo in evidenza, ovvero l’attaccante polacco, classe 1996, Adam Buksa. Il calciatore del New England Revolution, ha realizzato una doppietta nel recupero, decretando il pareggio per 2-2 in casa dell’Orlando City. Grazie a questa impresa, Adam Buksa è stato nominato MLS Player of the Week.

Buksa aveva cominciato la gara in panchina, con il tecnico Bruce Arena (storico ex CT degli Stati Uniti) che lo ha gettato nella mischia nel finale, e la scelta è stata vincente. Buksa diventa il terzo giocatore dei Revs a vincere il titolo di Giocatore della settimana in questa stagione.

Impresa straordinaria per il 25enne nazionale polacco, che ha messo a referto in stagione, 16 gol e tre assist in 30 partite, al secondo posto nella classifica marcatori, a un solo gol da Ola Kamara del D.C. United. Grazie ai suoi gol, il New England sta facendo la sua migliore stagione della storia in MLS. I Revs sono ora a soli tre punti dal battere il record di punti, con il loro attuale bottino (70) che li lascia a due soli due punti dal record di 72, conquistati nel 2019. Un record ampiamente alla portata per gli uomini di Arena, con due partite interne al Gillette Stadium rimaste da giocare.

Buksa ha firmato per i New England nel dicembre 2019, prelevato dal club polacco del Pogon Szczecin. Buksa ha cominciato a giocare nelle giovanili del Wisla Cracovia. Nel 2013, dopo aver militato nelle giovanili del Garbarnia Cracovia, si trasferisce in Italia, nelle giovanili del Novara. Potrebbe essere la svolta della carriera, confrontarsi con il campionato di Serie B, con il calcio italiano. Ma la sua esperienza nel Bel Paese dura solo un anno. Nel 2014 torna in patria, al Lechia Danzica. Il 31 agosto 2016 viene acquistato dal Zagłębie Lubin.

Una carriera modesta la sua, condita da gol nella Lega polacca, fino alla chiamata nel dicembre 2019 dei Revs, e il suo trasferimento negli States.

Buksa ha fatto tutta la trafila anche della Nazionale polacca, giocando dall’Under 17 all’Under 21. Quest’anno, grazie alle sue ottime prestazioni in MLS, è stato convocato anche dalla nazionale maggiore della Polonia. Paulo Sousa gli da fiducia e il sogno si realizza il 2 settembre 2021, quando debutta in nazionale maggiore nel successo per 4-1 contro l’Albania in cui va anche a segno. Tre giorni dopo realizza una tripletta nel successo per 1-7 contro San Marino.

Quattro gol in 5 partite in Nazionale, per lui, sono un bottino davvero super e il sogno di poter giocare al fianco del proprio idolo, Robert Lewandowski, realizzato.

Buksa è una punta che all’occorrenza può giocare anche come ala o attaccante esterno in un tridente. E’ un giocatore molto veloce, bravo a saltare l’uomo in velocità e a creare superiorità numerica. Negli Stati Uniti è un giocatore di ottimo livello. Magari ora, alle soglie dei 26 anni, potrà dimostrare il suo valore anche in Europa, in qualche campionato più importante, per capire la sua reale potenzialità.

