Buio in Champions League: Milan e Atalanta eliminate

Non di certo una serata da ricordare per le italiane. Milan e Atalanta erano chiamate a compiere una grande rimonta, ma così non è stato. I rossoneri avevano subito dato la sensazione di essere presenti e vivi, segnando al 1′ con Gimenez, ma poi il rosso per Theo Hernandez ha cambiato le sorti della gara. A dare la mazzata finale, inoltre, ci ha pensato la rete di Carranza che non ha fatto altro che abbattere moralmente il Diavolo. Completamente irriconoscibile la Dea che, oltre ad aver sprecato tanto, ha letteralmente fatto il gioco del Club Brugge. Non a caso nel primo tempo la formazione belga è andata in rete per ben tre volte. La reazione nel secondo tempo degli uomini di Gasperini non è bastata, con la Juventus che rimane l’unica in corsa per la Champions League.

FOTO: Twitter Atalanta