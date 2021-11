Buffon: “Vincere la Champions non è facile. Pirlo? Ha fatto il possibile. Con Sarri non scoppiò la scintilla”

Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, attualmente in forza al Parma, ha parlato di tanti temi a Tiki Taka, tra cui della Juventus.

Queste le sue parole: “La Juve in Champions? La Juventus quando sembra in difficoltà poi sorprende sempre e ha dei colpi di reni che le fanno vincere i trofei più impensabili. Vedo la Juve sempre protagonista in ogni competizione, poi vincere la Champions in questi anni, contro determinate squadre, è sempre complicato. La Juve gioca male? La Juve non gioca male, la Juve quando vince lo fa da squadra solida, compatta che non concede spazi e che quindi imbruttisce la partita. Allegri in questo è bravo, a lui interessano i 3 punti. E’ nella tipica mentalità juventina, della concretezza. La nostra Juve che è arrivata due volte in finale era solida, poi non ha vinto perché ha giocato contro un Barcellona e un Real Madrid che erano quattro volte superiori a noi. Ma senza quelle caratteristiche non saremmo mai arrivati in finale”.

L’addio di Ronaldo: “Se Ronaldo non era più convinto di rimanere ha fatto bene ad andarsene. E Allegri ha fatto bene a tornare perché si vede che è convinto di fare bene ed è convinto di poter incidere”.

Su Pirlo: “Andrea ha fato il massimo. Io credo che vincere due trofei all’esordio da allenatore non sia da poco, anzi. Comunque ha raggiunto un quarto posto, certo, si veniva da 9 scudetti vinti ma il ciclo prima o poi doveva finire”.

Su Sarri: “Il mister da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell’entusiasmo che di solito uno come lui ha”.

Sui Mondiali: “Io mi auguro che non accadano più scene come 4 anni fa. I playoff sono un terno al lotto, ma l’Italia ha dimostrato di essere forte, Mancini deve ritrovare la spensieratezza degli Europei e vedremo come si andrà ai Mondiali”.

Foto: Twitter Parma