Buffon: “Vi racconto di quel giorno che stavo per smettere. Real-Juve? Mi commuovo ancora”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, nel corso dell’intervista rilasciata a BeInSports, ha svelato anche alcuni retroscena riguardanti la sua carriera. Di seguito le dichiarazioni.

Sul giorno che stava per smettere

“Un giorno di tre anni fa a fine marzo a Torino mi chiedono: hai deciso di smettere? Dico di sì, è giusto così. Per scherzare aggiungo, se mi chiamano Psg, Real Madrid o Barcellona magari lo prendo in considerazione e dopo 20 giorni mi chiama il Psg e ho detto sì. Mi affascinava una squadra con tanta potenzialità in Champions League e questo era uno stimolo importante, in più potevo fare un’esperienza fuori dall’Italia e potevo continuare a giocare a livelli altissimi”.

Su Real Madrid-Juve al Bernabeu

“Mi ricordo molto bene quella serata. C’è stato il momento in cui sono stato più fiero di essere capitano della mia squadra. Quando ci ripenso mi commuovo, perché solo un gruppo forte con coraggio e spirito da guerrieri può pensare di fare la rimonta. Quando siamo andati a Madrid avevamo la forza per ribaltarla. Una sensazione di benessere che non ho provato altre volte”.

Foto: Instagram Buffon