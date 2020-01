Buffon: “Tristi per l’infortunio di Demiral, gli dedicheremo vittorie importanti”

Gigi Buffon, portiere della Juve, tramite sulla sua app ufficiale ha commentato questo inizio di nuovo anno per il club bianconero: “Il 2020 è iniziato bene per noi, sicuramente dal punto di vista dei risultati. Il grave infortunio di Demiral ha rattristato tutto l’ambiente, ma ci ha dato ancora più stimoli per potergli dedicare vittorie importanti. Come quella di Roma. O come quella di mercoledì contro l’Udinese. Siamo molto contenti per il modo in cui abbiamo affrontato la partita con i friulani. Abbiamo dimostrato di tenere alla Coppa Italia, tanto quanto le altre competizioni. E lo hanno capito anche i nostri tifosi. Vedere l’Allianz Stadium pieno, in una partita in notturna a gennaio, è la dimostrazione di unità d’intenti: tutti insieme vogliamo continuare a raccogliere grandi soddisfazioni. Da domenica inizia il girone di ritorno del campionato. Ripartiamo con l’obiettivo importante: portare fino a maggio il titolo di Campione d’Inverno!”, ha chiuso Buffon.

Foto: Twitter ufficiale Juve